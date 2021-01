Hillary et Chelsea Clinton s'unissent pour produire un documentaire sur des femmes qui ont combattu l'Etat islamique en Syrie

Hillary et Chelsea Clinton sont sur le point de produire une émission de télévision sur un groupe de miliciennes kurdes entièrement féminins qui a combattu l'EI en 2014, après avoir acquis les droits d'un prochain livre sur les femmes "extraordinaires et courageuses''.

Le duo mère-fille veut suivre les traces de Barack et Michelle Obama qui ont lancé leur propre société de production, HiddenLight Productions, qu'ils ont cofondée avec Sam Branson - le fils du fondateur de Virgin, Richard Branson.

Ayant déjà signé un accord avec Apple TV + pour une série documentaire basée sur leur propre livre "The Book of Gutsy Women", Hillary, 73 ans, et Chelsea, 40 ans, ont maintenant jeté leur dévolu sur le monde lucratif de la télévision scénarisée avec une émission basée sur le prochain livre de l'auteur à succès Gayle Tzemach Lemmon, "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage, and Justice."

Le livre, qui doit être publié le 16 février, se concentre sur un groupe de combattants entièrement féminins, connu sous le nom d'unités de protection des femmes, qui a aidé à combattre l'EI dans la petite ville de Kobani, dans le nord-est de la Syrie.

Les unités de protection des femmes ont été formées pour la première fois par un groupe de quelques centaines de femmes kurdes en 2013 dans le but de riposter aux forces de l'EI qui balayaient le pays et prenaient le contrôle de vastes étendues de territoire.

Le livre de Lemmon se concentre sur seulement quatre de ces femmes, qui ont pris part à la bataille de Kobani en 2014, détaillant comment elles et leurs camarades ont aidé à reprendre la ville aux combattants de l'EI, avec l'aide des services de renseignement américains et des frappes aériennes.

