Hoshi: cette maladie invisible dont elle souffre et pour laquelle "aucun traitement n'existe"

C'est l'une des révélations de la chanson française de ces dernières années : Hoshi a su imposer son style musical bien à elle, mais la chanteuse souffre d'une maladie très handicapante lorsqu'on évolue dans le monde de la musique.

Elle souffre de la maladie de Ménière, qui lui cause des malaises, des acouphènes et des pertes d'audition. Cela ne l'a pas empêché, à 25 ans, de réaliser son rêve et de devenir chanteuse.

Mais à certaines conditions : "pas plus de deux concerts par semaine", a-t-elle expliqué dans le Journal du dimanche. Le plus difficile, c'est qu'elle ne peut soigner cette maladie.

"Aucun traitement n'existe, aucun médicament n'est efficace", a-t-elle déclaré. Et parfois, cette maladie est très pénible : "Parfois, de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger."

La jeune artiste a perdu 47% de sa capacité auditive jusqu'à présent à cause de cette maladie.