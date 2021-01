Hugues Aufray n’a jamais menti à ce sujet, il est polygame. Autrement dit, il aime deux femmes en même temps et toutes les deux le savent. Cette situation a été mise en lumière lors de l’émission "La chanson secrète" vendredi soir sur TF1.

Hugues Aufray était l’un des invités de "La chanson secrète" vendredi soir sur TF1. L’occasion pour ceux qui ne le savait pas de découvrir que le chanteur de 91 ans est polygame. Il expliquait déjà sa situation personnelle en 2015: "Lorsqu'on écrira ma bio, après ma mort, je passerai pour un type honnête ou un salaud. Nos horloges biologiques, entre hommes et femmes, ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas ! Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal, avec une activité professionnelle importante et donc, c'est vrai, j'ai une jeune compagne. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre. J'ai la conscience tranquille."

Par la suite, il a également révélé avoir eu beaucoup d’aventures sans lendemain durant ses tournées. "Partir seul en tournée, c’est un peu dur. Il y a donc une jeune femme dans ma vie."

Cette jeune personne est Muriel avec qui il vit au quotidien dans les Hauts-de-Seine. A côté, Hugues Aufray est toujours marié à la danseuse Hélène Faure avec qui il a deux filles de 62 et 59 ans.

