Interview exclusive de Laeticia Hallyday ce vendredi sur Bel RTL

Pour sa seule interview belge à l’occasion de la sortie du coffret-collector “Son rêve américain”, Laeticia Hallyday a choisi Bel RTL.

Cette semaine, l’émission "Où sont les fans ?" sur Bel RTL est consacrée à Johnny Hallyday. À cette occasion, Laeticia Hallyday a accepté de répondre aux questions de Jean-Michel Zecca. Laeticia reviendra sur ses plus beaux souvenirs avec le Taulier, sur l'adoption de Jade et Joy et sur les nombreux projets en préparation pour faire perdurer l’âme de Johnny .

Rendez-vous vendredi 30 octobre dès 9h00 pour un moment exceptionnel avec Laeticia Hallyday et Jean-Michel Zecca sur Bel RTL.