Jason Priestley (Brandon de Beverly Hills) donne des nouvelles de Shannen Doherty (Brenda) atteinte d'un cancer du sein

L'acteur qui interprétait Brandon Walsh dans la série Beverly Hills 90210, a donné des nouvelles de Shannen Doherty qui incarnait sa soeur Brenda à l'écran dans la série à succès des années 90.

Trois ans après sa rémission, Shannen Doherty avait annoncé en février dernier qu'elle avait de nouveau été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 4.

C'est ce mardi lors d'une interview en visioconférence, que Jason Priestley, 51 ans a déclaré à Angela Bishop du Studio 10 qu'il s'était assuré de rester en contact étroit avec l'actrice de 49 ans et que "la dernière fois qu'il lui a parlé, elle était de très bonne humeur". "Shannen est une fille vraiment courageuse. Shannen est une combattante, et elle a toujours été une combattante, et je sais qu'elle continuera à se battre aussi fort qu'elle le peut", a-t-il déclaré.

Même si à l'époque, l'ambiance était assez tendue sur les plateaux du tournage de la série, les acteurs semblent désormais avoir enterré la hache de guerre.