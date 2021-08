Jean-Claude Van Damme a failli être DÉCAPITÉ lors de son premier tournage: "Je voulais être à l'image"

Lors de son premier tournage, avec Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme aurait pu avoir un terrible accident. C'est ce qu'il vient de raconter à l'occasion de la promotion de son prochain film.

C'est en tant que cascadeur que Jean-Claude Van Damme a fait ses débuts au cinéma. Son premier tournage, c'était avec Chuck Norris. Un moment qui a failli très mal se passer. C'est ce qu'il a raconté à Konbini à l'occasion de la promotion de son nouveau film, Le Dernier mercenaire, diffusé sur Netflix. "Dans mon premier film avec Chuck Norris, je voulais être à l'image. On est tous à terre, des soldats, et puis les hélicoptères décollent... Et moi, directement, je me lève pour être le premier à courir vers l'ennemi. J'entends qu'on m'engueule, je ne sais pas pourquoi."

"Comme un c**, j'étais debout le premier"

En fait, l'acteur a failli être... décapité à ce moment-là. "La lame (de l'hélicoptère) est passée près de mon casque, ils m'ont montré l'assistance vidéo. J'ai failli être coupé par la lame de l'hélicoptère parce qu'il a décollé. Moi, je me suis levé et elle est passée à ras de ma tête, mais tu ne te rends pas compte parce que ça va vite. Les autres cascadeurs restent couchés et quand ça se passe, ils se lèvent et ils suivent. Moi, comme un c**, j'étais debout le premier. C'était le début."