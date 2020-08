Jean-Luc Reichmann en famille: rare cliché avec ses enfants… masqués

Jean-Luc Reichmann a "dévoilé" s famille sur les réseaux sociaux. L’animateur a publié ses photos de vacances en faisant bien attention de ne pas montrer les têtes de sa ribambelle d’enfants.

Jean-Luc Reichmann est partout: dans les "12 coups de midi" depuis dix ans, dans la série "Brigade des mineurs", mais aussi à la maison à la tête d’une famille recomposée.

Si l’animateur parle souvent de sa famille, et surtout de ses enfants, il a toujours tenu à maintenir leur anonymat. C’est encore le cas pour ses photos de vacances. Il a dévoilé une photo dans la piscine avec les 7 bambins. Il légende: "Par mesure de sécurité, les enfants sont masqués. Restons tous prudents."

Et pour cause, il a caché chacun des visage avec un emoji et profite de sa publication pour encourager le port du masque.