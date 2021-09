Jennifer Lopez et Ben Affleck: leur tendre baiser dans les rues de New York (photos)

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont promenés en amoureux à New York, en toute simplicité.

Jennifer Lopez a fait le show au Global Citizen Day de New York, le samedi 25 septembre (voir ci-dessous). Deux jours après, la chanteuse s'est visiblement offert du bon temps en compagnie de son amoureux. Ben Affleck et J.Lo ont en effet été photographiés lors d'une ballade en amoureux dans les rues de la Grosse Pomme.



Main dans la main, les deux célébrités ont échangé un baiser dans la rue, pour la plus grande joie des passants et des photographes. 17 ans après s'être séparés, le couple "Benifer" confirme donc son retour. Après avoir officialisé leur relation le 24 juillet dernier en partageant un cliché sur Instagram, les deux stars ont ensuite multiplié les apparitions publiques communes.