Jeune maman, Ilona Smet poste des photos avec son bébé et révèle un détail étonnant

Ilona Smet file le parfait amour avec son époux depuis quelques années et vient d’accoucher de son premier bébé il y a un mois et demi.

La fille d’Estelle Lefébure et David Halliday est absolument fan de son fils dont elle poste régulièrement des photos sur son compte Instagram. Et si elle ne souhaite pas montrer le visage du nouveau-né sur les réseaux sociaux, il y a un détail qu’elle affiche cependant sans souci… Un corps de rêve malgré les neufs mois de grossesse!

Et oui, certaines ont plus de chance que d’autres et il est évident qu’Ilona Smet est née sous une bonne étoile ! Svelte et rayonnante, la jeune maman n’a pas tardé à retrouver la ligne. Tant mieux pour elle!