John Travolta partage une vidéo émouvante un mois après le décès de son épouse Kelly Preston

L'actrice américaine Kelly Preston, qui a joué dans des films à succès comme "Jerry Maguire" ou "Twins", est décédée le 12 juillet d'un cancer du sein à l'âge de 57 ans. "C'est le coeur très lourd que je vous informe que ma splendide épouse Kelly a perdu le combat qu'elle menait depuis deux ans contre un cancer du sein. Elle s'est courageusement battue avec l'amour et le soutien de nombreuses personnes", avait expliqué son mari, l'acteur John Travolta.

Le comédien dévasté tente de se relever suite à la perte de son épouse. Après des semaines de silence, ll a voulu lui rendre hommage publiquement en dansant avec leur fille Ella. Il a partagé la vidéo touchante sur Instagram. "Ma fille Ella et moi dansons en mémoire de maman. Une des choses préférées de Kelly, danser avec moi", a écrit la star.



Née le 13 octobre 1962 à Hawaï, Kelly Preston a étudié le théâtre à l'Université de Californie du Sud (USC). Elle était devenue célèbre avec son rôle dans la comédie "Twins" en 1988, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Elle a joué dans des dizaines de films et de séries télévisées durant sa carrière.



Dans la comédie romantique "Jerry Maguire" (1996), où jouaient également Tom Cruise et Renee Zellweger, elle incarnait l'ex-fiancée du personnage principal.



Elle avait épousé John Travolta en 1991. Le couple a eu trois enfants, dont l'aîné est mort en 2009 à l'âge de 16 ans.