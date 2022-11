Johnny Depp sera de retour dans le prochain film "Pirates des Caraïbes"

L'acteur américain Johnny Depp reviendra dans le prochain film "Pirates des Caraïbes" dans la peau du capitaine Jack Sparrow, cinq ans après le dernier film, annonce ce matin en exclusivité le journal The Sun.

Johnny Depp, qui a joué le boucanier dans les cinq films précédents, devra faire un tournage test au Royaume-Uni en février. Des sources proches de la production ont déclaré que le titre provisoire du nouveau film, réalisé par Disney, était pour le moment "A Day At The Sea".

Une autre source a déclaré: "Johnny est sur le point de revenir dans la peau du capitaine Jack Sparrow et devrait commencer le tournage début février dans un endroit top secret au Royaume-Uni. Tout n'en est qu'à ses débuts et il n'y a toujours pas de réalisateur attaché au projet".

Et de préciser: "Bruce Hendricks, qui a travaillé sur les trois premiers films, est nommé producteur exécutif du nouveau projet".

Accusé de violences conjugales par son ancienne épouse l'actrice Amber Heard, Johnny Depp a été abandonné par la plupart des marques et des maisons de production pour lesquelles il travaillait.

Début de cette année, Johnny Depp, 59 ans, avait poursuivi en diffamation son ex-femme, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer son ex-mari.

Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.

A l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, ont conclu le 1er juin que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à Johnny Depp, contre 2 millions seulement pour Amber Heard.

Le procès, ultra-médiatisé et diffusé en direct à la télévision, a été suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde et provoqué un déchaînement de messages insultants envers l'actrice sur les réseaux sociaux.