José Garcia et Isabelle Doval annoncent une triste nouvelle

Après 28 ans de vie commune, les comédiens José Garcia et Isabelle Doval ont décidé de se séparer.

Le couple, très discret quant à sa vie privée, a annoncé la nouvelle sur Instagram. Sur le compte d'Isabelle Doval, on peut ainsi voir une rare photo d'eux deux réunis, avec ce commentaire : "Après 28 ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu’ils ont protégé leur amour".

José Garcia et Isabelle Doval ont eu deux enfants ensemble : Thelma et Laurène. L'acteur avait confié en 2016 sur France Bleu que leur métier d'acteur pouvait être difficile lorsqu'on est un couple.

"Ce n’est pas facile. C’est très chaud. On part loin. On part pendant trois mois. On vit avec une autre famille, avec qui on partage le quotidien. Il y a des choses terribles qui arrivent sur les tournages. Il y a des couples qui se défont. Il y a des couples qui se remontent. C’est des moments de vie très intenses le cinéma", avait déclaré José Garcia à l’époque.