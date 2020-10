Julien Courbet révèle avoir été menacé chez lui par des sectes: "J’ai eu peur"

Julien Courbet a accordé une interview à Télé 2 Semaines. Le journaliste est revenu sur les moments marquants de sa carrière. "C’était en 1995, on préparait un prime time sur les sectes. C’était juste après le massacre de l’ordre du Temple solaire", a débuté l’homme de 55 ans.



"Quelques jours avant l’émission, j’ai reçu des appels bizarres la nuit à mon domicile. Je me souviens d’un coup de fil avec une voix qui disait : 'Profite bien de ta nuit, c’est peut-être la dernière…', avant de raccrocher ", a poursuivi le présentateur.



"Certains dirigeants de sectes savaient qu’on était venu filmer chez eux en caméra cachée, et ils ne voulaient pas que cela soit diffusé", a expliqué Julien Courbet. Mais ces intimidations ne l’ont pas empêchées de dévoiler les résultats de son enquête. "J’ai eu peur, évidemment, mais il était hors de question d’abandonner le sujet. Ça faisait partie de leurs techniques d’intimidation".

