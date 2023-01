Coup de théâtre: Kanye West se serait remarié en secret

Kanye West se serait remarié, selon TMZ. Il aurait dit "oui" à une créatrice lors d'une cérémonie privée. Des sources liées au couple disent à TMZ que la femme s'appelle Bianca Censori, et qu'elle a travaillé en tant que designer architectural chez Yeezy pendant plusieurs années. Elle a également été brune jusqu'à ce qu'elle passe au look blond et court que nous avons vu récemment.

Selon le média américain, Ye et Bianca ont eu une cérémonie de mariage - bien qu'ils n'ont pas déposé un certificat de mariage pour le rendre légal.

Toujours d'après TMZ, Ye portait une alliance cette semaine lorsque lui et Bianca sont arrivés au Waldorf Astoria à Beverly Hills. Le mois dernier, l'ex-mari de Kim Kardashian a sorti une nouvelle chanson, intitulée "Censori Overload", un titre qui serait un hommage à sa nouvelle femme.

Bien que les paroles ne semblent pas le lier directement à elle, il y a quelques indices possibles sur la raison pour laquelle il voulait une cérémonie de mariage rapide. La ligne, "Et la Bible a dit, 'Je ne peux pas avoir plus de sexe jusqu'au mariage'" semble assez pertinente.