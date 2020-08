Kendji Girac encore blessé par ce geste de Jenifer: "J’ai vraiment eu mal au cœur" (vidéo)

Kendji Girac a rejoint la team des coachs de The Voice Kids, 6 ans après avoir remporté la version adulte. L'artiste a eu le temps de la réflexion puisqu'il a refusé d'endosser ce rôle à deux reprises. "Je me suis senti prêt. Au début de ma carrière, je n’en aurais pas été capable. Mais là, après avoir donné plusieurs centaines de concerts, après avoir travaillé ma musique et sorti trois albums, je me suis dit que c’était le bon moment", a confié l'artiste à Télé-Loisirs.



Le chanteur est donc dans le jury aux côtés de Jenifer. Mais il a confié que cette dernière ne s'était pas retournée lors de son audition à l'aveugle il y a six ans. Ca l'avait blessé car il avait chanté pour elle ce jour-là. "J’avais chanté Bella de Maître Gims pour elle. Je voulais qu’elle se retourne pour moi et devienne ma coach. J’avais vraiment eu mal au cœur, et c’est encore vrai aujourd’hui, qu’elle ne se soit pas retournée", avoue le chanteur dont les propos ont été relayés par Voici.



Dans les extraits de l'émission publiés sur les réseaux sociaux, on découvre que Kendji Girac a pu chanter Bella une nouvelle fois, mais cette fois-ci en tant que coach de The Voice Kids... et Jenifer s'est retournée, enterrant ainsi la hache de guerre.



"J’ai adoré ce moment, revivre cette audition, car j’ai vu dans ses yeux qu’elle se disait : "J’aurais dû me retourner il y a six ans." Ça m’a fait un bien fou! C’était un moment magique de l’avoir face à moi et de pouvoir chanter ce titre rien que pour elle", a expliqué l'interprète de Andalouse, enfin réconforté.