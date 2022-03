Kim Kardashian fan d'Aya Nakamura? La réponse en image!

Aya Nakamura semble faire l'unanimité des deux côtés de l'Atlantique. Que ce soit pour son style ou pour sa musique, la chanteuse a trouvé son public même aux USA... Jusqu'à chez Kim Kardashian.

Non, personne dans la maison des Kardashian n'a été surpris en train de danser sur Pookie. Ce lundi 28 mars, Kim Kardashian a posté une story sur Instagram dans laquelle elle fait la promotion d'un tee-shirt au look vintage avec écrit dessus "La Nakamurance" à côté duquel est posé un sac signé Aya. La star de téléréalité serait-elle à ce point mordue de Djadja? Rassurez-vous, il s'agit en réalité d'une mini-collection issue d'une collaboration entre Balenciaga et Aya Nakumra que Kim Kardashian semble apprécier.