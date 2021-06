Koh-Lanta: le nom du grand gagnant de cette saison est connu (photos)

Lucie, Maxine et Jonathan se sont affrontés sur la mythique épreuve des poteaux, lors de la dernière épreuve de "Koh-Lanta: les Armes secrètes". C'est Maxine, gymnaste de 25 ans, qui a tenu le plus longtemps sur les poteaux. Elle a dû ensuite choisir entre ses deux adversaires qui elle allait affronter en finale. Maxine a décidé de s'opposer à Lucie, un choix amical mais surtout aussi tactique. “Ça sera Lucie, c’est un coup de cœur et j’avais dit que je privilégierais celui qui arriverait deuxième”, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter: "La dernière raison, c’est que j’ai envie de penser à moi, et je pense que j’aurai plus de chance face à Lucie que face à Jonathan qui est très apprécié".

Résultat des votes

Le jury final, composé d'anciens aventuriers, a voté en Polynésie française, mais le dépouillement du vote ne s'est fait qu'hier soir à Paris. Sans surprises, c'est Maxine qui remporte l'aventure, avec 9 voix (Laure, Myriam, Mathieu, Thomas, Flavio, Vincent, Arnaud, Jonathan et Laëtitia), contre 4 (Magali, Frédéric, Hervé et Shanice) pour Lucie. Elle remporte donc la belle somme de 100.000 euros!