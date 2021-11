Kylian Mbappé en couple avec Emma Smet? Les photos qui attestent de leur grande complicité

Kylian Mbappé et Emma Smet sont-ils en couple ? Plusieurs photos diffusées sur les réseaux sociaux sèment le doute.

Le joueur de football et la comédienne sont en Une du magazine Closer ce vendredi 5 novembre. Kylian Mbappé très proche d'Emma Smet, voilà ce qu'on peut voir sur les photos diffusées dans le magazine. Le duo a été aperçu dans les gradins du Parc des princes.

Regards échangés, fous rires… Ils paraissent très complices sur ces images. Selon le magazine, la soirée ne se serait pas arrêtée là. La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, petite-fille de Johnny Hallyday, et l'attaquant du PSG auraient ensuite été aperçus dans un restaurant parisien. C'est en février 2019 qu'ils se sont rencontrés, lors de l'anniversaire de Neymar.