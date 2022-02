Kylie Jenner et Travis Scott dévoilent le 2e prénom de leur fils né il y a quelques semaines

Né le 2 février dernier, Wolf, le fils de Kylie Jenner et Travis Scott a un deuxième prénom. Il s'agit d'un hommage à son père, d'après le magazine TMZ qui s'est procuré le certificat de naissance de l'enfant.

Le 2 février dernier, Kylie Jenner donnait naissance de son deuxième enfant, un petit garçon prénommé Wolf. Elle l'annonçait sur son compte Instagram 5 jours plus tard. D'après le magazine people TMZ, qui s'est procuré le certificat de naissance, le petit Wolf aurait un deuxième prénom : Jacques. Et la signification n'est pas laissée au hasard puisqu'il s'agit du vrai nom de son père, Travis Scott (ndlr, Jacques Webster Jr). Une belle façon de rendre hommage au rappeur américain de 30 ans.

