L'Eurovision aux États-Unis: lancement du concours version américaine pour 2021

L'Eurovision sera doublé d'une édition américaine dès 2021, a annoncé vendredi l'organisateur du célèbre concours télévisé de chansons, l'Union européenne de radio-télévision (UER).

"The American song contest" opposera des artistes de chaque Etat américain dans une série de cinq à dix soirées éliminatoires, avant une demi-finale et une grande finale. Ce concours aux Etats-Unis devrait se dérouler en fin d'année, plusieurs mois après le concours européen, reporté à la semaine du 18 au 22 mai 2021 à Rotterdam, aux Pays-bas, précise l'UER dans un communiqué.

Même si les télécrochets existent depuis longtemps aux Etats-Unis (comme "American Idol" ou "The Voice"), "cette version américaine sera différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici à la télévision américaine", a souligné un des producteurs suédois de l'Eurovision, Anders Lenhoff. "Ca fait 20 ans que j'essaie de monter ce projet", a déclaré Ben Silverman, le producteur de la version américaine de "The Office" mais aussi du concours de perte de poids "The Biggest Loser" (Le plus gros perdant), au magazine Variety.

"Alors que l'Amérique est plus divisée que jamais, avec tellement de défis, ce qui nous rassemble vraiment, c'est notre culture." La compétition sera ouverte à tous les groupes ou chanteurs, professionnels ou amateurs. Pour exporter aux Etats-Unis le concours né sur le Vieux continent, les producteurs européens s'appuient sur Ben Silverman. La société du producteur, Propagate Content, et l'équipe de l'"American Song Contest" vont rassembler une équipe de professionnels de la musique "de tous genres" pour constituer des jurys.

Ils choisiront "avec le public local" les candidats qui représenteront les 50 Etats des Etats-Unis. L'UER n'a pas précisé quelle(s) chaîne(s) ou diffuseur pourrait retransmettre ce concours. L'Eurovision, lui, est retransmis par les chaînes de service public membres de l'UER (comme France 2 ou la RTBF), qui organisent parfois en plus des concours nationaux pour désigner le champion qui représentera leur pays. L'Eurovision avait été annulé cette année pour la première fois depuis sa création en 1956, en raison du coronavirus, et remplacé par une version confinée et sans compétition. L'édition 2019 avait été remportée par Duncan Laurence pour les Pays-Bas.