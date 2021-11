L'origine des Tuche est... belge: "Ça a été l'inspiration première pour écrire le film" (vidéo)

Olivier Baroux, réalisateur des Tuche, et Sarah Stern, qui incarne Stéphanie Tuche dans la comédie, étaient invités sur le plateau du RTL INFO avec vous afin de parler du 4e volet de la saga.

Le réalisateur et la comédienne sont heureux de pouvoir dévoiler la suite, car ils ont "beaucoup de tendresse pour cette famille et pour ces personnages", dit Sarah Stern. "Les gens aiment les Tuche et ont l'impression de les connaître. Ils se sont appropriés cette famille avec beaucoup d'affection", précise-t-elle.

Pour Olivier Baroux, les gens aiment ces personnages car "on a tous un Tuche dans notre famille". Les Tuche, c'est cette famille hors normes, qui n'a pas de filtre et qui aime avant tout sa liberté, résume-t-il.

La famille désormais culte est inspirée d'une famille belge, révèle le réalisateur. C'est Philippe Mechelen, scénariste et metteur en scène français, qui a écrit une première version du scénario il y a 12 ans. "Il s'est inspiré d'un documentaire de l'émission belge Strip-tease", explique-t-il. "C'était un documentaire sur la famille Becker, qui habitait dans un petit appartement tout en longueur. Il y avait les enfants, la maman", poursuit-il.

"Aux premières secondes du reportage, on peut se dire: 'mais qu'est-ce que c'est que cette famille de beaufs avec des bouteilles de bière et des chiens partout. Et au bout de 2 minutes, on se rend compte que ces gens s'aiment. Et que ce qui les lie, le ciment de leur famille, c'est l'amour. Et vous tombez en larmes à la fin du documentaire".

Ce documentaire a a été "l'inspiration première de Philippe Mechelen pour écrire les Tuche".