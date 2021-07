La candidate de téléréalité Sarah Fraisou abuse-t-elle des retouches photo? Ses fans n'en peuvent plus

Pas sûr que sa publication ait eu l'effet escompté. Sur son compte instagram, celle qui s'est fait un nom dans le milieu de la télé-réalité, Sarah Fraisou, a publié une photo pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Léger sourire en coin, la jeune femme pose devant un miroir et écrit: "Je vous souhaites que de bonne choses (sic)".

Mais à en croire les centaines de commentaires, ses abonnés n'ont pas été particulièrement ravis de cette publication. Nombreux sont ceux qui critiquent les "retouches photo" auxquelles Sarah Fraisou aurait recours. "Entre le maquillage et photoshop, ce n'est plus la même", écrit une internaute. "Ah ouais, les retouches. Assume-toi telle que tu es, tu es une très belle femme et en ce jour tu devrais être naturelle", ajoute une autre.

Ces critiques sont-elles justifiées? La jeune femme n'y a pas répondu. D'autres au contraire saluent son "incroyable transformation".

Il y a plusieurs mois, la candidate de télé-réalité avait entrepris une transformation physique. Après s'être fait poser un ballon gastrique, elle aurait perdu une trentaine de kilos. La jeune femme avait alors expliqué se sentir mieux dans sa peau. "C'est peut-être dur, long mais dans la vie, quand on veut, on peut", avait-elle confié à ses abonnés.