La chanteuse Lââm dévoile sa nouvelle coiffure et surprend ses fans (photo)

Sur son compte Instagram la chanteuse âgé 50 ans de apparaît avec le crâne complètement rasé. Une coiffure qu'elle avait déjà arborée lors de sa participation à l'émission The Island en 2018. "Vous allez me voir me raser la tête comme Britney Spears. Parce que je n’avais pas envie du tout de me prendre la tête avec des problèmes de cheveux. Je voulais vraiment être libre", confiait-t-elle à ce moment là à Télé-Loisir.

Aujourd'hui, Lââm réitère l'expérience et partage le résultat, non sans humour. À la différence que cette fois-ci, ses cheveux sont encore plus courts. Habitués aux perruques et aux changement capillaires de leur star, les fans de l'interprète de "Petite Soeur" s'enthousiasme autour de ce nouveau look.

La chanteuse traverse depuis quelques mois une période difficile suite à la perte de son mari Robert Subert. Régulièrement, Lââm partage sa tristesse avec ses fans. À la vue de ce nouveau look, ses fans n'ont pas hésité à la complimenter et à soutenir leur artiste favorite.