La comédienne Kathy Griffin révèle être gravement malade: "Je dois vous dire un truc les gars..."

La comédienne et humoriste américaine Kathy Griffin a révélé être atteinte d’un cancer du poumon.

Katthy Griffin a dévoilé la mauvaise nouvelle sur Twitter. Un message qui ne cache rien de son état de santé, mais qui se veut résolument optimiste. "Je dois vous dire un truc les gars. J'ai un cancer", a-t-elle écrit sur le réseau social ce 2 août 2021.

"Je vais subir une opération pour me faire retirer la moitié de mon poumon gauche. Oui, j’ai un cancer du poumon alors que je n’ai jamais fumé !", raconte l’actrice du film The Cable Guy. Et d'ajouter : "Les médecins sont très optimistes étant donné que (le cancer) est en stade 1 et circonscrit à mon poumon gauche".

L'humoriste de 60 ans précise qu'elle ne devrait pas avoir besoin de chimiothérapie ou de radiothérapie. Elle espère être rétablie dans un mois, "ou même moins". C'est tout ce qu'on lui souhaite.