La femme d'Harry Kane pleure à grosses larmes dans les bras de son mari après la défaite de l’Angleterre

Suite à la défaite de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020, l’épouse du capitaine Harry Kane n’a pu contenir son émotion. Elle a fondu en larmes dans les bras de son mari.

Et non, le trophée ne rentre pas à la maison. La désillusion est grande pour les Anglais dont le dernier sacre européen remonte à 55 ans. Le match qui les opposait aux Italiens a conservé son suspense jusqu’à une séance de tirs au but où, finalement, ce sont les Italiens qui se sont imposés par 3-2, Gianluigi Donnarumma ayant stoppé deux penalties.

Ce sont donc Chiellini et ses acolytes qui ont mis fin à une disette continentale de 53 ans. Les Azurri laissaient éclaté leur joie, laissant les Three Lions se morfondre dans leur spleen. Kate Goodland, la femme du capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, est apparue dévastée par la déception. En larmes, elle trouvait du réconfort dans les bras de son mari, la mine grave.



Kate Goodland s'était montrée particulièrement investie dans son rôle de supportrice. Elle avait publié un texte émouvant, rendant hommage à la détermination de son époux : "H, tu sais que je ne suis pas du style à pleurer facilement mais je me suis surprise en larmes quand j'ai commencé à écrire à quel point tu nous rends tous fiers et ce que tu fais pour le pays. Je me moquais de toi quand on a commencé à sortir ensemble, quand tu tirais des penalties avec mon frère Tom et le chien, Seamus, et tu disais qu'un jour, tu serais le capitaine de l'équipe d'Angleterre. C'est tout toi, tu te fixes un objectif et tu l'atteins. Tu as toujours dit que tu jouerais l'Euro et que tu irais en finale. Tu es un mari et un père extraordinaire, et les enfants ont hâte que tu rentres à la maison. Imagine-toi en train de leur raconter cet été, un jour quand ils seront plus grands. Nous t'aimons énormément, capitaine. Ramène le à la maison pour le pays, tu mérites de soulever ce trophée avec cette incroyable équipe d'Angleterre."