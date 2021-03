La fille de Guy Bedos dévoile les vraies raisons de la mort de son père: la famille ne s'en remet pas

Guy Bedos oubliait tout et ne reconnaissait plus les siens, apprenait-on au lendemain de sa mort le 28 mai dernier. L'humoriste était-il atteint de la maladie d'Alzheimer ? "Pas exactement. Il perdait un tout petit peu la mémoire", a raconté sa fille Victoria sur le plateau de l'émission "L'instant De Luxe". Encore très touchée par la mort de son père, la jeune femme a dévoilé le triste contexte de ce décès.

Confinée à cause de la crise sanitaire, ne comprenant pas vraiment cette situation surréaliste qui l'empêchait de voir les siens, l'humoriste a renoncé à vivre. "Mon père aurait préféré mourir du Covid que de ne pas voir ses enfants ! Mon père s'est laissé crever ! Donc il a arrêté de manger, il ne supportait plus cette réalité là, de toute façon il avait décidé de crever !", a révélé Victoria Bedos, en larmes.

La famille de Guy Bedos ne semble toujours pas avoir encaissé cet événement tragique. "Mon frère et moi, et ma mère, n'en parlons pas, on ne s'en remet pas du tout", a confié Victoria. Outre cette disparition, Nicolas Bedos a dû essuyer de nombreuses critiques suite à sa publication à propos du port du masque, qui avait fait polémique l'année dernière. Au fond du gouffre, le réalisateur "ne parvenait plus à s'exprimer", a révélé Victoria, évoquant la grande "fragilité" de son frère.