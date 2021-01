La poétesse Amanda Gorman a signé un contrat dans une célèbre agence de mannequins

Elle a ému l'Amérique le jour de l'investiture du 46ème président des Etats-Unis avec son poème "La colline que nous gravissons", faisant référence à l'insurrection du Capitole de Washington qui avait eu lieu quinze jours plus tôt. Amanda Gorman, la poétesse de 22 ans qui est actuellement étudiante en sociologie à l'université de Harvard et qui s'est décrite comme "une fille noire maigre, descendante d'esclaves, élevée par une mère célibataire" s'est vue offrir une opportunité assez inattendue après avoir captivé l'Amérique le 20 janvier.

La célèbre agence de mannequins, IMG - la même qui emploie les soeurs Gigi et Bella Hadid -a engagé la jeune femme et l'a fait savoir via un communiqué. IMG "se concentrera sur la construction de son profil par le biais de recommandations de marque et d'opportunités éditoriales."