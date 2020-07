La série Glee est-elle maudite? Les drames s’enchaînent

Une star de la série télévisée "Glee" Naya Rivera est portée disparue et des recherches se poursuivent pour la retrouver dans un lac en Californie où elle pourrait s'être noyée. Cette affaire relance les rumeurs de malédiction autour de la série...

Naya Rivera est portée disparue depuis mercredi. L'actrice de 33 ans doit sa notoriété au personnage de Santana Lopez, une étudiante pom-pom girl qu'elle incarne dans les six saisons de la série Glee. Elle avait loué un bateau pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru au nord-ouest de Los Angeles, a indiqué un porte-parole de la police de Ventura County. L'enfant a été retrouvé par un tiers sur le lac, endormi et "portant un gilet de sauvetage", a précisé Eric Buschow à l'AFP.

La star avait divorcé en 2018 du père de l'enfant, l'acteur Ryan Dorsey, et tous deux se partageaient la garde de l'enfant, selon le média spécialisé dans le people TMZ.



© Belga



La série qui a fait chanter et danser l'Amérique pendant six saisons de 2009 à 2015 est-elle maudite? Deux stars ont perdu la vie ces dernières années...



Mark Salling



Mark Salling a mis fin à ses jours en 2018, alors qu'il attendait le rendu d'un jugement pour possession d'images pédopornographiques.



L'acteur avait été retrouvé mort quelques semaines avant le début de son procès. Il avait 35 ans. D'après le site d'informations sur les célébrités TMZ, son corps avait été retrouvé près d'une berge à Sunland, en banlieue de Los Angeles.



Mark Salling incarnait Noah Puckerman dans la série à succès. L'acteur avait été inculpé en mai 2016 pour possession de milliers d'images et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, particulièrement des fillettes.



Il avait été libéré sous caution après son arrestation par la police de Los Angeles. D'après la presse américaine, il avait plaidé coupable et s'attendait à écoper de 4 à 7 années de prison lors de sa condamnation en mars.



© Belga



Cory Monteith



Le Canadien Cory Monteith, autre star de la série, est décédé en juillet 2013 d'une overdose de drogue et d'alcool. Il avait 31 ans.

L'acteur avait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Vancouver, sur la côte ouest du Canada.



L'acteur de la série musicale, diffusée sur la chaîne américaine Fox, s'était présenté en avril de cette année-là dans un centre de désintoxication. Dans un entretien en juin 2011 au magazine Parade, l'acteur avait parlé de ses problèmes avec la drogue et l'alcool. "J'ai de la chance d'être en vie", avait-il affirmé.



Il interprétait le personnage de Finn Hudson dans la série Glee et partageait la vie de Leah Michele sa partenaire dans la série. Ils avaient d'ailleurs décidé de se marier.



© Belga