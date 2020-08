La sœur de Mariah Carey poursuit leur mère: elle l’accuse d’abus sexuels

Alison Carey, la sœur de Mariah Carey, affirme avoir été abusée sexuellement alors qu’elle n’avait que 10 ans. Elle raconte que sa mère organisait des réunions de culte satanique. Aujourd’hui, elle porte l’affaire devant les tribunaux.

Alison Carey est la sœur de Mariah Carey. Elle veut actuellement poursuivre sa mère, Patricia, en justice pour abus sexuels. Elle affirme avoir été forcée de commettre des actes sexuels sur des étrangers alors qu’elle n’avait que 10 ans. Le journal "The Sun" rapporte que l’accusatrice a également dû regarder d’autres jeunes se faire abuser durant des réunions de culte satanique.

"J'ai été abusée sexuellement là-bas, déclare-t-elle lors du procès rapporté par The Sun. Ils m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils me disaient ou si je leur disais ce qui se passait, ils allaient faire du mal à Mariah." Dans le cadre du procès toujours, elle ajoute qu'à la suite de ce dont elle aurait été témoin et de ce qu'elle aurait enduré, on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression qui l'ont entraînée dans une spirale descendante d'abus de drogues "afin d'essayer de supprimer les souvenirs horribles".

Alison a aujourd’hui 57 ans. Après son enfance mouvementée, elle a eu du mal à trouver sa place dans la société. Elle a travaillé comme prostituée pendant un certain temps et a été infectée par le virus VIH.