La somme MIROBOLANTE que Cristiano Ronaldo verse à sa compagne Georgina Rodriguez en guise de salaire

Chaque mois, Cristiano Ronaldo verse à Georgina Rodriguez une somme d'argent en guise de salaire. Le couple, ensemble depuis près de six ans maintenant, s'étant rencontré en 2016.

À l'époque, Georgina, qui attend actuellement des jumeaux, travaillait comme vendeuse dans un magasin Gucci de la capitale espagnole, Madrid. C'est dans la boutique de luxe que la jeune femme a fait la connaissance du footballeur.

La jeune femme de 28 ans, qui fait actuellement du mannequinat, aide son compagnon au quotidien. Elle l'épaule dans diverses responsabilités.

Selon le journal espagnol El Nacional, le quintuple Ballon d'Or paie Georgina 100 000 euros. Cette somme englobe aussi les "dépenses et les soins" des quatre enfants, Cristiano Jr. (11 ans), Eva et Mateo (4 ans) et Alana (4 ans).