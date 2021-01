Laurent Maistret (Koh Lanta) en deuil: sa maman Aïcha est décédée

Laurent Maistret vit des moments difficiles. Sa maman, Aïcha, est décédée. Après avoir lutter contre le cancer, c’est finalement le coronavirus qui l’a emportée.

Laurent Maistret a annoncé une triste nouvelle sur son compte Instagram. Sa maman est décédée des suites du coronavirus. Il a posté une photo d’elle souriante, tenant des roses à la main.

"Et voilà maman, après ton combat depuis un mois contre le Covid, dieu t’a rappelée à lui, écrit-il en légende. Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fière de moi. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure maman que toi. Tu nous manques déjà tellement. Je continuerai à faire en sorte que tu sois fière de moi, je garderai le sourire quoiqu’il arrive même dans les moments les plus difficiles et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m’as appris… Merci pour tout. Je t’aime maman. Tu peux te reposer maintenant."

Ses anciens comparses de Koh Lanta lui ont adressé des messages de soutien. Denis Brogniart a commenté: "Sois fort mon ami, une super maman qui nous quitte." Teheiura a lui aussi répondu: "Mille pensées pour toi et les tiens."