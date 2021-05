Le magicien Donovan victime d'une agression: "Je n’ai rien vu venir"

Le magicien Donovan a partagé un témoignage le 12 mai sur Instagram. Il a expliqué avoir été victime d'une agression à Hal la veille, pendant qu'il se promenait avec deux amis, dont une fille avec des béquilles.

"Nous étions en train de rigoler. Quand tout d’un coup, après une énième blague de merde que je venais de faire à mes amis, trois types coururent vers nous sans raison", débute le jeune homme.

"Personnellement j’étais en train de filmer la blague que j’étais en train de raconter à mes amis, donc autant vous dire que j’étais joyeux. Et en aucun cas, je me suis dit qu’ils allaient faire, ce qu’ils ont finalement fait. Pour faire simple, ils m’ont frappé au visage 3/4 fois, ils ont blessé le tibia de mon pote et le pied de ma pote qui était déjà en béquille", poursuit-il. "Je n’ai rien vu venir. J’étais dans la joie, l’euphorie, c’était beaucoup trop inattendu".

"Finalement ils ont été embarqués par la police", affirme le magicien.

"Personnellement, physiquement ça peut aller. J’ai mal à la mâchoire et j’ai des bosses, mais ça va (je crois) (...) Mais mentalement c’est dur. Je sais que je n’aurais rien pu faire et que ce n’est pas de ma faute, etc. Mais je vous assure que je me sens impuissant et mal de ne pas avoir pu protéger mes amis (...) je voulais juste vous dire que, aussi horrible que cela puisse paraître, ça peut arriver à tout le monde".