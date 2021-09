Le père de Britney Spears aurait surveillé ses appels, ses SMS et son historique d'ordinateur

Le père de Britney Spears, Jamie Spears, exerçait un tel contrôle sur la vie de la pop star qu'il surveillait même ses SMS, ses appels téléphoniques et l'historique de son navigateur Internet, selon les allégations retentissantes d'un nouveau documentaire, dont les propos ont été relayés par le site Techno Trenz.

Un ancien membre de l'équipe de sécurité de Britney affirme dans "The New York Times Presents: Controlling Britney Spears", qui a été diffusé vendredi sur FX et Hulu, qu'on lui a demandé un jour de "mettre un contrôle parental" sur le téléphone portable de la chanteuse dans le cadre de la mise sous tutelle qui a restreint sa vie au cours des 13 dernières années.

"Britney voulait avoir un iPhone... et c'était un gros problème. Tout le monde était inquiet", a déclaré Alex Vlasov, qui a travaillé chez Black Box Security de 2012 à 2021.

"(Mon patron) Edan (Yemini) m'a approché et m'a demandé : "Y a-t-il des services de surveillance pour un iPhone dont vous avez connaissance ?". Et je suis comme, 'Que voulez-vous dire?' Et il m'a répondu : "Eh bien, le contrôle parental. Y a-t-il un moyen de mettre un contrôle parental sur un iPhone ?". a allégué Vlasov.

"Et c'est là qu'Edan m'a expliqué que les communications de Britney étaient surveillées pour sa propre sécurité et sa protection."

Vlasov a déclaré qu'il était tellement perturbé par la demande de Yemini qu'il a immédiatement demandé "quelle était la légalité" de la surveillance du téléphone de Britney.

Edan aurait répondu: "Oui, le tribunal est au courant. L'avocat de Britney est au courant. C'est pour sa sécurité. C'est pour sa protection", s'est-il souvenu. Puis Robin (Greenhill, de l'équipe de direction de Britney à Tri Star Sports & Entertainment Group( a eu l'idée suivante : "Pourquoi ne pas prendre un iPad, se connecter avec un (compte( iCloud, le même iCloud que celui que Britney utilise sur son téléphone, et cela refléterait toutes les activités ? Vous seriez en mesure de voir tous les messages, tous les appels FaceTime, les notes, l'historique du navigateur, les photos."

Vlasov a affirmé que l'équipe a fini par faire exactement cela, donnant à Jamie et Greenhill un accès complet pour examiner tout ce que Britney faisait sur son téléphone.

Il a ajouté que l'iPad prétendument utilisé pour reproduire les communications de la lauréate des Grammy Awards avait été conservé dans un coffre-fort.

"La raison de cette surveillance était la recherche d'une mauvaise influence, d'une activité illégale potentielle qui pourrait se produire, mais ils surveillaient également les conversations avec ses amis, avec sa mère, avec son avocat Sam Ingham. S'il y a quelqu'un qui devrait être hors des écoutes, c'est bien l'avocat de Britney", a déclaré M. Vlasov.

Un message à l'écran dans le documentaire indique que si "l'enregistrement de messages texte sans le consentement des deux parties peut constituer une violation de la loi" en Californie, où vit Britney, on ne sait pas si "le tribunal était au courant ou avait approuvé une surveillance des messages texte".

L'avocat de Jamie, Vivian Lee Thoreen, a affirmé dans une déclaration que les "actions de son client ont été faites avec la connaissance et le consentement de Britney, de son avocat commis d'office et/ou du tribunal."

Un avocat de Yemini, quant à lui, a déclaré : "Black Box s'est toujours conduit dans les limites professionnelles, éthiques et légales, et ils sont particulièrement fiers du travail qu'ils ont accompli pour assurer la sécurité de Mme Spears pendant de nombreuses années."

Et un avocat de Tri Star Sports & Entertainment Group a qualifié les allégations du film de "fausses".

Le nouvel avocat de Britney, Mathew Rosengart, s'est également exprimé, déclarant notamment : "Intercepter ou surveiller les communications de Britney, en particulier les sacro-saintes communications avocat-client, représente une violation honteuse et choquante de son droit à la vie privée et de ses libertés civiles."

Rosengart a ajouté qu'il avait l'intention "d'enquêter de manière complète et agressive sur ces questions".

Britney, 39 ans, est sous tutelle depuis 2008 et a qualifié cet arrangement d'"abusif" lors d'une audience émouvante cet été.

Jamie, 69 ans, a déposé une requête au début du mois pour mettre fin à la mise sous tutelle. Le juge qui préside l'affaire devrait approuver ou refuser la résiliation lors de la prochaine audience, le 29 septembre.