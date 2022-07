Le prince George a 9 ans: voici le portrait réalisé par sa maman pour l'occasion

©Instagram Duke and Duchess of Cambridge

C'est en vacances que le petit prince George fête ses 9 ans ce vendredi 22 juillet. Pour l'occasion et comme à chaque anniversaire, sa maman, Kate Middleton, férue de photographie, a réalisé un portrait de son fils.

On peut voir le petit garçon vêtu d'un polo bleu ciel prendre la pose et arborer un magnifique sourire, très naturel. Le cliché, partagé sur les réseaux sociaux, a été pris à la plage, du côté d'Anmer Hall, où le duc et la duchesse ont une résidence secondaire, en bordure de lac.

Autre tradition que la photo portrait à laquelle Kate ne dérogera sans doute pas : le gâteau d'anniversaire home made.

"J’adore faire les gâteaux d’anniversaire de mes enfants. C’est devenu une tradition. Je peux rester debout jusqu’à minuit à réaliser des quantités astronomiques de mélange à gâteaux. Je sais, j’en fais beaucoup trop, mais j’adore ça !", avait-elle déclaré à la BBC en 2019.