Le rappeur Kaaris "caillaissé" et insulté à Cannes: que s'est-il passé ce jour-là?

Le 29 juin, Kaaris se trouvait à Cannes lorsqu'un groupe d'individus s'en est pris à sa voiture garée sur le quai. Les jeunes ont ensuite attaqué le bâteau sur lequel se trouvait le rappeur de 40 ans. Ils ont lancé des pierres et d'autres objets vers l'artiste. Ce dernier s'est éloigné sous les projectiles et les insultes.



L'artiste français est rentré à Paris suite à cet incident. Mais il pourrait être auditionné par la justice dans la capitale français dans les prochains jours, a expliqué Nice-Matin.

Selon le média français, c'est un différend qui a eu lieu dans les rues de Cannes qui serait à l'origine de cette affaire...

L'équipe de Kaaris se serait disputée avec un livreur Uber Eats à scooter, et l'échange aurait dégénéré. Une bagarre aurait alors éclaté et d'autres jeunes Cannois seraient venus au secours du livreur de 38 ans.

Les Parisiens auraient ensuite regagné leur bateau. Mais de nombreux jeunes, très en colère, se sont rassemblés au port de Cannes pour s'en prendre à l'artiste et sa team. Ils ont visé le yacht qui s'éloignait mais aussi la voiture de Kaaris restée sur le quai.

Le livreur aurait porté plainte et a obtenu deux jours d'incapacité temporaire de travail.

"Mon client n'a participé à aucune rixe"



Mais l'avocat de Kaaris a donné une autre version des faits, contredisant complètement cette histoire. "Mon client n'a participé à aucune rixe et n'a donc porté de coups sur personne. Cette histoire n'a aucun fondement et vise simplement à instrumentaliser la justice pour demander des dommages et intérêts", a réagi Me Yassine Yakouti au Parisien.