Leonardo DiCaprio traité D’ÉCO-HYPOCRITE: ses vacances sur un yacht super polluant passent mal (photos)

Ambassadeur célèbre des Nations unies pour le changement climatique, il a qualifié ce problème de "menace la plus urgente pour notre espèce". Leonardo DiCaprio exhorte ses fans à agir pour le climat depuis plusieurs années. Mais il a déçu ses admirateurs en passant des vacances sur le Vava, l’un des plus grands superyachts du monde, et le moins respectueux de l'environnement.

L'homme de 47 ans, ambassadeur célèbre des Nations unies pour le changement climatique, passe ses vacances près de l'île caribéenne de Saint-Barthélemy - un terrain de jeu pour les milliardaires du monde entier - avec sa petite amie, l'actrice Camila Morrone, 24 ans, depuis le réveillon du Nouvel An.

Le couple a séjourné chez des amis sur le superyacht, qui dispose également d'une salle de sport, d'une piscine et d'un cinéma. Le Vava II - le plus grand yacht fabriqué en Grande-Bretagne - appartient au milliardaire pharmaceutique suisse Ernesto Bertarelli, 46 ans.

La star de Titanic et sa petite amie de cinq ans ont fait la fête avec une foule d'amis célèbres lors d'un gala de l'Unicef le soir du Nouvel An, dont la liste des invités comprenait le patron d'Amazon Jeff Bezos, le boxeur Mike Tyson et la chanteuse britannique Dua Lipa.

Le Vava qui dispose même d'un héliport produirait autant de carbone en naviguant seulement 11 km qu'une voiture moyenne en produit en un an. Selon le constructeur, le yacht peut accueillir 22 invités et 30 membres d'équipage.

Selon les estimations, le Vava II produit 238 kg de dioxyde de carbone par kilomètre, soit presque autant que ce qu'émet une voiture moyenne en deux mois. Cependant, le Vava serait resté le plus souvent immobile dans la mer des Caraïbes ces derniers temps, ne parcourant pas plus d'un kilomètre par jour.

DiCaprio, qui vient d'étoffer ses références écologiques en jouant dans le film satirique Don't Look Up de Netflix sur la catastrophe climatique, a été défendu par une écologiste.

Sarah Clayton, qui fait campagne contre l'extension des aéroports en Grande-Bretagne, a déclaré : "Je sais que les célébrités mènent des vies folles, mais Don't Look Up a fait beaucoup pour sensibiliser les gens au changement climatique".

DiCaprio aurait investi 90 millions d’euros de sa fortune de 240 millions d’euros dans un projet mondial de conservation visant à protéger les espèces menacées et les terres des promoteurs.

Une source proche de DiCaprio a déclaré qu'il était l'un des nombreux invités sur le yacht, et qu'il ne possède pas le navire, ni ne l'a loué.