Les Frères Scott: James Lafferty à l’affiche d’une nouvelle série

C’est officiel, James Lafferty, mieux connu sous le nom de Nathan Scott, revient sur les écrans. Il sera bientôt à l’affiche d’une nouvelle série avec son ancien collègue des Frères Scott, Stephen Colletti.

James Lafferty s’est fait discret sur les écrans de télévision depuis son rôle de Nathan Scott dans la série "Les Frères Scott". Mais tout vient à point à qui sait attendre. Il prépare son retour dans une toute nouvelle série, et pas n’importe laquelle.

Depuis plusieurs années, l’acteur travaille avec Stephen Colletti, son ancien collègue des Frères Scott qui interprétait Chase Adams. Ils ont créé leur série "Everyone is doing great" (Tout le monde va bien). L’épisode pilote a été tourné en 2018. Ils ont essayé de le vendre, puis ont lancé une campagne de financement participatif.

Aujourd’hui, la plateforme américaine Hulu a acquis les droits et proposera "Everyone is doing great" dès le 13 janvier. La série compte actuellement 8 épisodes. James Lafferty et Stephen Colletti jouent le rôle de deux anciennes stars d’une série de vampires qui ont du mal à gérer leurs nouvelles vies sans célébrité.