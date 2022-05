"Te souviens-tu que tu es maman?", Loana dans la tourmente après son message pour la fête des mères

On ne présente plus Loana. Rendue célèbre par l'émission Loft Story au début des années 2000, la Française de 44 ans n'a jamais su réellement remonter la pente et faire face à ses problèmes. Parmi eux, drogue, alcool ou encore dépression. Aujourd'hui, elle continue tout de même d'être présente dans l'actualité, mais rarement pour de bonnes raisons. Ce vendredi 27 mai, Loana a posté une publication à l'occasion de la fête des mères qui a fortement déplu à de nombreux internautes.

Une vente de dédicace à l'origine du tollé

Rattrappée par son passé

Cependant, les internautes n'ont pas manqué de tiquer quant à cette publication. " Te souviens-tu que toi aussi, tu es maman ? Il n’est jamais trop tard pour bien faire" peut-on lire ou encore, "En tant que maman as-tu pensé à retrouver ta fille ? (...)", " Tu fais mieux de te faire discrète au moins pour ta fille ". Loana est en effet la maman de Mindy née en 1998 avec qui elle n'est plus en contact aujourd'hui

C'est d'ailleurs dans les journaux que la star apprendra que sa fille est devenue mère à son tour en 2017. Heureusement, certains internautes ont pris sa défense. "Non mais sérieux, vous vous prenez pour qui pour lui faire son procès concernant sa fille ? Nous ne sommes rien ni personne pour juger!",peut-on lire ou encore ,"Elle mérite qu'on la soutienne".