Loana a été transférée en unité psychiatrique après son hospitalisation. L'ex star de téléréalité avait été victime d'une overdose le 22 février dernier. Pointée du doigt, son amie Sylvie Ortega réagit.

Selon PurePeople, Loana aurait exposé sa vérité depuis l'hôpital psychiatrique où elle se trouve. Elle aurait expliqué ne pas avoir fait une overdose de GHB, mais avoir été victime d'une intoxication médicamenteuse. Loana aurait déclaré être "enfermée dans une chambre blanche, sans télé, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments" que… son amie Sylvie Ortega lui aurait donnés pour la "faire crever".

"Ils m'ont mise ici pensant que j'avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j'avais juste demandé un calmant basique et qu'on avait voulu me faire bien pire. Et pas l'inverse. Il n'y a aucune histoire de drogue. J'ai même les analyses pour le prouver. Ni alcool… intoxication médicamenteuse. C'est tout. Je ne suis pas dépressive ni à bout, au contraire. Entre le fait d'avoir failli crever, d'être enfermée depuis 5 jours en clinique psychiatrique et être prise pour une folle, ça fait beaucoup pour moi", aurait encore déclaré Loana.

"Sylvie Ortega Munos dénie formellement"

Face à ces accusations, Sylvie Ortega a souhaité réagir par le biais de son avocat sur son compte Instagram. Elle écrit simplement: "communiqué de mon avocat Maître Alexandre Blondieau". Sur le post, on peut lire ce communiqué. "Sylvie Ortega Munos dénie formellement les accusations lui prêtant une responsabilité quant à l'état de santé de Loana. Elle a souhaité être entendue par les services de police, ce qui lui a été refusé car elle n'est pas mise en cause procéduralement."