Lorie Pester donne le coup d'envoi à ses vacances d'été: "Itsi bitsi … 3-2-1 c’est parti!" (photo)

Lorie Pester n'en pouvait plus d'attendre, et ça y est, ce 14 juillet est le coup de départ de son repos annuel tant mérité. Celle qui enchaîne les tournages pour la série "Demain nous appartient" et un téléfilm pour France 3 "Les mystères de la duchesse", et qui vient de célébrer ses 40 ans, a partagé sur Instagram une photo du 1er jour de ses vacances en écrivant: "Itsi bitsi … 3-2-1 c’est parti pour les vacances!"

La maman de Nina, 1 an, a partagé un cliché d'elle sur une plage, le regard plongé vers l'horizon. L'ancienne championne de patinage artistique a également rendu hommage en story à son ancienne partenaire de la série "Demain nous appartient", Charlotte Valandrey décédée mercredi.