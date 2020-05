Lorie Pester: pourquoi le confinement a fait du bien à son couple?

Si beaucoup de couples ont bien du mal à tenir durant le confinement, il y en a pour qui c'est plutôt bénéfique. C'est le cas de Lorie Perster, comme elle l'a raconté à Paris Match.

Si elle reste toujours silencieuse concernant l'identité de son amoureux, elle révèle en revanche que le confinement a été un excellent test pour leur relation.

"Je suis avec mon chéri et une semaine sur deux, il y a son fils de 8 ans qui vient. La cohabitation se passe très bien. Ça nous soulage sur notre couple, on se dit que si on fonctionne en quarantaine alors tout fonctionnera. Si on a survécu à un confinement, je crois qu’on est prêts pour toute une vie !", a-t-elle lancé.

Et ce qu'elle observe pour son couple, elle le constate aussi à plus grande échelle : "Il en va de même avec l’élan de solidarité dans les quartiers, les immeubles. L’entraide a été magnifique. J’espère juste que l’on se souviendra (…) J’espère aussi que chacun gardera des petites choses mises en place pendant le confinement. Ces gestes d’entraide, ceux pour la planète. Il y a des choses positives à garder de cette période".