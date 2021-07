Lors d'une "soirée potins", Iris Mittenaere raconte comment elle a découvert que son ex-petit ami la trompait

Avant de filer le parfait amour avec Diego El Glaoui, Iris Mittenaere a eu une relation qui ne s'est pas très bien terminée. Et pour cause : elle a appris de manière plutôt impromptue que son ancien petit ami la trompait avec une autre femme.

C'est lors d'une "soirée potins" sur Instagram que l'ancienne Miss France a révélé l'information. Très présente sur le réseau social, elle se prête volontiers aux échanges, comme avec cette anecdote.

Elle a d'abord relayé celles de ses abonnés en gardant leur identité secrète. Puis elle a joué le jeu à fond en décidant de révéler son meilleur potin.

"Vous êtes nombreux à me demander mon meilleur potin… Alors bon, vous c’est anonyme, donc c’est plus facile, mais je me lance", a-t-elle écrit. Elle a ensuite expliqué la façon dont elle a compris que son ex la trompait.

"Un jour, sur Insta, dans le fil d’actualité aléatoire, j’ai grillé des photos d’une meuf dans l’appart de mon mec de l’époque… J’ai bien reconnu les lieux. C’est comme ça que j’ai compris. Merci Insta de nous montrer des profils avec lesquels on a des choses 'en commun'", a expliqué Iris Mittenaere.