Louane se confie sur sa maternité: "Ça a changé toute ma vie"

Louane est devenue maman d’une petite fille en plein confinement en mars dernier. Alors qu’elle sort un nouvel album, la chanteuse se confie sur sa maternité.

Louane sort un tout nouvel album intitulé "Joie de vivre". Elle l’a présenté dans l’émission "Quotidien" en France. Elle s’est également confiée sur les joies de sa récente maternité. La chanteuse est devenue maman en mars dernier d’une petite fille nommée Esmée.

"Ça a tout changé. C’était pendant le confinement. Donc, j’ai eu la chance de vivre un confinement plutôt doux, honnêtement. Mais oui, ça a changé toute ma vie."

Son nouveau rôle lui a inspiré de nouveaux textes comme dans sa chanson "A l’autre" où elle s’adresse à sa maman, décédée en 2014. "C’est une chanson où je finis par plus ou moins présenter mes excuses à ma mère en disant: "Ok je suis désolée. J’ai compris"! J’explique que j’ai compris ce qu’elle a ressenti et que maintenant j’ai plein de doutes, plein de peurs et que j’ai hâte de voir ce qui va se passer."