Louis Bertignac revient sur sa relation avec Carla Bruni: "Je ne la considérais pas comme une fiancée"

Oui, Carla Bruni et Louis Bertignac sont sortis quelques temps ensemble… En 1984! Ça date, c’est vrai, et cette histoire d’amour est restée discrète tout comme l’ex-membre de Téléphone l'est au sujet de sa vie privée.

Mais à l’occasion de la sortie de son autobiographie fin avril, Louis Bertignac se confie un peu plus sur sa vie, notamment amoureuse. C’est à nos confrères de Télé-Loisirs qu’il a accepté de revenir sur son amourette avec l’ex première Dame de France.

Alors qu’elle avait 16 ans et était jeune mannequin, Carla Bruni a donc été convoitée par Louis Bertignac. "J'ai réussi à surmonter ma timidité et à l'embrasser", confie-t-il à Télé-Loisirs. Il se rappelle surtout ne pas avoir été en totale symbiose avec son ex-petite amie. "La première année, je ne la considérais pas comme une fiancée, plutôt comme une petite groupie", lâche-t-il avant d’avouer: "Je n'étais pas à l'aise dans son milieu, peut-être avais-je un apriori contre les riches. Et puis elle était toute jeune, je me voyais retomber en enfance, ça ne me plaisait pas.".

Aujourd’hui, 40 ans après cette courte histoire, les deux artistes sont toujours amis. Louis Bertignac est d’ailleurs le producteur de l’album Quelqu’un m’a dit.