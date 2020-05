Marine Le Pen s'attaque au plus médiatique des docteurs: "Il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi comme Michel Cymes" (vidéo)

Invitée de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, la présidente du Rassemblement nationale Marine Le Pen a critiqué la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement français. Plus inattendu, la politicienne de 51 ans s'en est pris au docteur star des médias francophones.



"Je sais bien que l'idée c'est de diluer les responsabilités en disant 'tout le monde était coupable'. Non ! Il y a des médecins qui ont annoncé ce qu'il se passait. Il y a des médecins qui ont raconté n'importe quoi, comme Monsieur Cymes. Là il y a des différences", a-t-elle pointé du doigt en évoquant le premier tour des élections municipales.



Au mois de mars dernier, Michels Cymes avait expliqué sur le plateau de Quotidien que le Covid-19 était "une forme de grippe, un peu plus cognée que la grippe". Et d'ajouter : "Ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans". Deux mois plus tard, il a reconnu dans le Parisien avoir "sous-estimé ce virus". "On dit qu’en médecine, le maître-mot est l’empathie. Il faut rajouter humilité. Accepter de dire on ne sait pas, être plus prudent", a-t-il admis.



