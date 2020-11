Melania Trump: voici la somme qu'elle pourrait toucher en cas de divorce

Les rumeurs de divorce entre Melania et Donald Trump circulent de plus en plus. Et si la First Lady quittait son mari, combien toucherait-elle ?

Joe Biden deviendra le 46e président des Etats-Unis en janvier prochain. Le 7 novembre dernier, la nouvelle est tombée. Depuis lors, des rumeurs de divorce circulent entre l'actuel président américain Donald Trump et la Première dame Melania. Depuis leur arrivée à la Maison Blanche, plusieurs personnes ont témoigné d'une relation atypique entre le couple. Ils ne dormiraient pas dans le même lit, Melania Trump refuserait souvent de prendre la main de son mari lors de déplacements… Bref, maintenant qu'il ne sera plus président, va-t-elle demander le divorce ? Et combien toucherait-elle ?

Une avocate spécialisée du divorce avait déjà répondu à cette question en 2019. Dans le magazine américain Town & Coundtry, Jacqueline Newman avait estimé que Melania Trump pourrait obtenir… plus de 50 millions de dollars. En effet, l'épouse de Donald Trump aurait renégocié son accord prénuptial avant son installation à la Maison Blanche.