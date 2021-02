Melha Bedia victime d'un cambriolage en plein jour: les voleurs s’en sont pris à son chien

Le 14 février, l'humoriste Melha Bedia a été victime d'un cambriolage en plein jour dans le IVème arrondissement de Paris. Les voleurs se sont introduits chez elle durant son absence, entre 13h et 16h. Ils ont neutralisé le chien de la comédienne de 30 ans "en utilisant du gaz lacrymogène", a expliqué une source au Parisien.



Ils ont dérobé plusieurs objets de valeur dans son appartement, dont deux montres d'une valeur respective de 9.000 et 15.000 euros et un téléphone de 1200 euros. La sœur de Ramzy Bedia a directement alerté la police en découvrant sa porte ouverte en rentrant chez elle vers 18h30.