Mère et fille: en plein concert, Beyoncé invite sa fille pour chanter en duo (vidéo)

Artiste qu'on ne présente plus, Beyoncé était de retour sur scène après quatre ans sans donner de représentations. Dans un show privé donné à Dubaï, la chanteuse aux multiples hits a offert un concert mémorable. Point d'orgue du show, un morceau chanté avec sa fille, Blue Ivy.

Après quatre ans sans concerts, Beyoncé était bien décidée à offrir le meilleur spectacle possible à ses fans. Pendant 1h30, ce sont ses plus grands hits qui ont résonné, tels que "Naughty Girl", "Crazy in love" ou encore "Halo". L'occasion pour le public de re-découvrir ces classiques intemporels.

Parmi les nombreuses surprises réservées au public, l'artiste a offert un duo exceptionnel avec sa petite fille sur le morceau "Brown Skin Girl". L'occasion pour Blue Ivy de montrer ses talents de chants, ce qui n'a pas manqué de mettre une touche unique à ce concert qui les fans ne sont pas près d'oublier.

Du haut de ses 41 ans, Beyoncé continue de prouver qu'elle reste une figure incontournable du RnB.

Un extrait du concert :