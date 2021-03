Michel Drucker de retour à la télé le 28 mars: pourquoi il REFUSE de montrer son visage avant

La date est connue. Après des mois de revalidation, Michel Drucker sera de retour dans Vivement Dimanche le 28 mars. Et il travaille dur pour se préparer à ce moment, comme il l'a expliqué au Parisien.

Lorsqu'il accueille les journalistes sur les lieux de tournage de son émission, il plaisante : "Comment vous me trouvez ? Pas trop mal, non, pour un gars qui était en morceaux et qui ne devait plus revenir à l’antenne ?", lance-t-il, 6 mois après son opération à cœur ouvert. Il avait ensuite subi une infection et sa jambe avait failli être amputée.

"Normalement, il faut un an pour se remettre d’une telle opération. Moi, sans la télé, je suis comme handicapé", dit-il encore.

Pour revenir au top, Michel Drucker a un programme quotidien : "Je ne déconne pas non plus : une heure et demie de sport le matin et sieste l’après-midi".

Mais il refuse poser pour le photographe du Parisien de face, seulement de dos : il ne veut pas montrer son visage avant le 28 mars, date de son retour sur le petit écran.

"Je ne veux pas apparaître diminué, que les gens se disent que j’ai dérouillé. Ceux qui ne connaissent pas le métier me disent que je reviens trop tôt. Je vais leur prouver le contraire. Il me reste encore trois semaines de rééducation pour être au top", explique-t-il.

En août 2020, Michel Drucker était hospitalisé en raison d'une septicémie. Un mois plus tard, il subissait un triple pontage coronarien. Mais en raison d'une infection au niveau de sa cicatrice, il avait à nouveau dû être opéré. Aujourd'hui, le célèbre animateur de 78 ans touche enfin des doigts la lumière au bout du tunnel.