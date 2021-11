Michel Sarran de retour en télévision: évincé de Top Chef, il dévoile son nouveau projet étonnant

Après 7 ans de loyaux services, Michel Sarran a rendu son tablier de juré de Top Chef. Mais que ses fans se rassurent, le Toulousain sera bientôt de retour en télévision.

En août dernier, Michel Sarran annonçait la triste nouvelle. Chef incontournable de l'équipe jaune, il quitte Top Chef. "M6 a décidé de changer de jury. L'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose: vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera prochainement", expliquait alors le chef sur son compte Instagram.

En effet, ses fans seront ravis d'apprendre qu'il sera bientôt de retour en télévision. Selon Le Parisien, Michel Sarran débarque sur TF1 pour rejoindre le tournage de la série "Ici tout commence". Le célèbre cuistot toulousain jouera son propre rôle et dirigera un jury chargé d'élire le meilleur institut de cuisine.

"Touché et excité"

Michel Sarran a confié au média français avoir été lui-même un peu surpris par cette proposition. "Mais touché et excité à l'idée de faire quelque chose de différent. Je ne me suis laissé qu'un court temps de réflexion. D'autant plus qu'il s'agit d'un personnage de composition mais sans réellement l'être, puisque je joue mon propre rôle." Il assure cependant qu'il ne s'agit pas d'une reconversion professionnelle. "Et je ne prétends pas du tout à un rôle dans un grand film hollywoodien", a-t-il plaisanté.